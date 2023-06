Cristiano Ronaldo, per Georgina Rodriguez 100mila euro al mese se la storia finisce

Firmato un accordo in occasione della prima gravidanza della modella che stabilisce diritti, doveri ed emolumenti

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vengono dati in crisi da tempo, anche se la modella ha smentito ogni voce. Se però dovesse avverarsi l’ipotesi di un addio, la coppia ha già preso accordi. Secondo quanto riporta il canale portoghese Tv Guia, i due hanno firmato una sorta di contratto prematrimoniale (nonostante non siano sposati) in cui vengono regolati i termini della rottura: per la compagna del calciatore, tra le altre cose, è previsto un vitalizio di 100mila euro al mese.

Secondo quando riporta Tv Guia, in caso di rottura da Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez spetterebbe la megavilla a Madrid considerata “casa di famiglia”. Inoltre per lei sono previsti 100mila euro al mese, pari a quanto già ora riceve ogni mese dal calciatore per le sue spese personali. Una cifra che può sembrare stratosferica, ma che si ridimensiona subito se paragonata agli introiti dello sportivo che superano i 120 milioni di euro e che hanno fatto sì che fosse definito a inizio maggio “l’atleta più pagato al mondo”. L’accordo tra i due sarebbe stato firmato in occasione della prima gravidanza della modella nel 2017.

Le voci di crisi

Sono mesi ormai che si rincorrono voci di crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Alcuni media parlano di un flirt avuto dal calciatore con un’influencer venezuelana, che ha fornito anche alcuni dettagli. Lui, dal canto suo, ha fatto sapere tramite un rappresentante che l’informazione “è completamente falsa e diffamatoria”. La modella ha invece risposto con una storia: “L’invidioso inventa il rumor, il pettegolo lo diffonde e l’idiota ci crede”.

Una grande famiglia

Quella di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è una famiglia XXL. Il calciatore ha avuto i figli Cristiano Junior e i gemelli Mateo ed Eva da madre surrogata, mentre dalla sua compagna sono nate Alana Martina e Bella Esmeralda (mentre Angel è morto durante il parto). Da quando lo sportivo è entrato nei ranghi dell’Al-Nassr vivono tutti insieme a Riyadh: nonostante non siano sposati, e perciò in un Paese arabo sarebbe impossibile la convivenza, hanno ricevuto una “dispensa” speciale.