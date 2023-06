Colapesce Dimartino, è uscito il nuovo singolo Considera

Il nuovo singolo pop esistenzialista della coppia di artisti è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 16 giugno. La canzone, è stata anticipata da un teaser autoironico che racconta come nascono le hit estive

Dopo il grande successo di Splash, il singolo di Colapesce Dimartino certificato disco di platino, vincitore del Premio della Critica Mia Martini, nonché del Premio Lucio Dalla sul palco del 73° Festival di Sanremo, il duo di cantautori siciliani torna sulla scena con Considera, un nuovo brano pop esistenzialista. Se Splash, infatti, rappresentava un tuffo nella profondità della vita quotidiana, con questo nuovo singolo, Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino (in arte Colapesce Dimartino) ci invitano invece a guardare le stelle. Il nuovo singolo, è stato accompagnato da un divertente cortometraggio, uscito nella giornata giovedì 15 giugno: il teaser, racconta in maniera sarcastica e autoironica come nascono le idee per i tormentoni dell’estate. Considera (Numero Uno / Sony Music), prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo, è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 16 giugno.

CONSIDERA: UN INVITO A GUARDARE LE STELLE

“Considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera, cos’è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine”, sono alcune delle parole che accompagnano il ritornello del nuovo brano pop esistenzialista di Colapesce Dimartino. Se il singolo Splash, portato a Sanremo 2023, strizzava l’occhio alla ripetitività della vita quotidiana, la nuova canzone del duo musicale ci invita invece a guardare le stelle, per riflettere sulla nostra condizione di essere umani. Gli stessi Lorenzo e Antonio, infatti, raccontano: “Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla ‘canzone pop esistenzialista’. ‘Considerare’ in latino significa ‘osservare le stelle’ ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine”. Il duo di artisti, nel frattempo, si sta anche preparando per il Club Tour 2023, organizzato e prodotto da Vivo Concerti. La tournée dal vivo di Colapesce Dimartino, partirà il 23 novembre 2023 all’Estragon di Bologna, passerà per Napoli, Roma, Torino, Milano e Palermo e terminerà il 15 dicembre presso La Nuova Dogana di Catania.

IL TEASER AUTOIRONICO

Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo ci ha pensato un esilarante cortometraggio, diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tommaselli per Ground Orange’s e postato nella giornata di giovedì 15 giugno, sui profili social dei due artisti che, con autoironia, hanno raccontato come nasce un tormentone estivo. Il cortometraggio Tutta la verità sulle canzoni dell’estate, una parodia leggera che riflette sui cliché delle hit estive, ha anticipato dunque di un giorno il nuovo singolo pop esistenzialista Considera e vede tra gli special guest gli artisti Max Pezzali ed Elodie. Tutta la verità sulle canzoni dell’estate è un corto realizzato da Ground’s Oranges e prodotto da Numero Uno/Sony Music Italy. La regia è di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli, mentre il soggetto è firmato dagli stessi Colpaesce e Dimartino assieme ai due registi Nicolosi e Tomaselli.