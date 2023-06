Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, compleanno a Bellaria prima delle nozze

Si sposano martedì 20 giugno a Roma nella stessa chiesa di Totti e della Blasi

Si scambieranno le promesse d’amore martedì 20 giugno a Roma, ma intanto si godono qualche giorno “pre-luna di miele” a Bellaria festeggiando i 28 anni del calciatore insieme al loro piccolo Thiago, nato lo scorso novembre dopo il gender reveal allo stadio Olimpico (che aveva scatenato la rivolta web). Prima una cenetta pre-matrimoniale, poi gli auguri social: “Buon compleanno amore della mia vita. Ti amo tantissimo” ha scritto l’influencer.

“Buon compleanno Zac” Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il compleanno del calciatore a Bellaria. Ma sui social anche la Lazio manda gli auguri all’attaccante biancoceleste che quest’anno ha realizzato 10 reti e collezionato 8 assist in campo: “Buon compleanno Zac” scrive la società ringraziando il giocatore che ha contribuito a tanti successi della squadra.

Il 20 giugno le nozze a Roma

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto Roma per coronare il loro sogno d’amore. Una città a cui entrambi sono molto legati e che è una sorta di via di mezzo per i parenti della coppia che arrivano da Napoli (città natale dell’influencer) e dall’Emilia Romagna (per il giocatore). La cerimonia religiosa sarà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (la stessa dove nel 2005 hanno detto sì Francesco Totti e Ilary Blasi). Il ricevimento di nozze sarà invece a Villa Miani. I testimoni scelti da Chiara e Mattia sono le sorelle: Francesca per Zaccagni e Angela (ex tronista di Uomini e Donne) per la Nasti.

La prova dell’abito bianco

Lo scorso aprile Chiara Nasti, 25 anni compiuti a gennaio, è comparsa su Instagram in abito bianco. Mattia Zaccagni ha prontamente commentato la prova del vestito scrivendo: “Sarai la sposa più bella del mondo”. “Per sempre” ha replicato l’influencer. E anche il padre della modella napoletana è intervenuto sui social: “E tu lo sposo più top del mondo! Vi amo troppo”. L’armonia e la complicità in famiglia è grande.

La storia d’amore di Chiara e Mattia

L’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è sbocciato nell’estate 2021 durante una vacanza a Ibiza con amici in comune. Prima l’influencer aveva avuto un flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo. La Nasti e Zaccagni sono diventati genitori di Thiago lo scorso novembre e poco prima lui le aveva fatto la proposta di nozze. “Thiago doveva chiamarsi Jordan all’inizio, è un nome che mi piace da morire”, ha detto Chiara ai follower spiegando che è stato il calciatore biancoceleste a volere così forse per omaggiare Leo Messi che ha chiamato uno dei suoi figli con lo stesso appellativo. Dopo le nozze allargheranno la famiglia.