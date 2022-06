Vasco Rossi in concerto a Messina: la scaletta

Proseguono gli appuntamenti in musica con il Vasco Live 2022. Il rocker di Zocca animerà questa sera, venerdì 17 giugno, l’imponente palco allestito allo Stadio San Filippo di Messina. Ecco la scaletta della serata tra nuovi pezzi dell’album Siamo qui e altri di repertorio

Dopo l’emozionante inaugurazione di Trento e gli altri concerti di Milano, Imola, Firenze, Napoli e la doppia data romana del 11 e 12 giugno, negli ultimi giorni l’imponente palco del Vasco Live 2022 è apparso anche allo Stadio San Filippo di Messina dove questa sera, venerdì 17 giugno, il Blasco porterà tutto il meglio della sua musica tra vecchi e nuovi brani di repertorio, in quella che sarà una grande festa per gli ormai 45 anni di carriera dall’esordio nel 1977. Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Messina.

VASCO ROSSI, È GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO DI MESSINA

Mancano solo gli ultimi preparativi prima del grande concerto (e festa) che questa sera, venerdì 17 giugno, accoglierà Vasco Rossi sul grande palco a cielo aperto allestito presso lo Stadio San Filippo della siciliana Messina. Attesi fan da tutto il sud Italia, con i cancelli della location scelta per l’evento che apriranno già dal primo pomeriggio, alle ore 15:00, mentre l’inizio dello show è previsto per le ore 21:15. A Messina Vasco Rossi non sarà solo, ma accompagnato dalla musica di una band composta da ben 11 elementi tra i quali gli immancabili chitarristi Stef Burns e Vince Pastano, il bassista Andrea Torresani, i tastieristi Alberto Rocchetti, Frank Nemola e Beatrice Antolini, insieme al batterista Matt Laug. Non mancherà poi la novità di una sezione fiati con il sassofonista Andrea Ferrario, il trombettista Tiziano Bianchi e Roberto Solimando al trombone.

LA SCALETTA DI VASCO ROSSI A MESSINA

L’appuntamento di venerdì 17 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e con Vasco Rossi sarà una vera e propria serata all’insegna dell’amarcord, tra vecchi e nuovi successi di repertorio del rocker italiano più amato di sempre. In scaletta ben 29 brani per oltre due ore di musica e canto a squarciagola, dove non mancheranno gradite sorprese al pubblico come vere e proprie “chicche” musicali del Blasco poco suonate dal vivo o provate per la prima volta in chiave acustica. Ecco la scaletta del Vasco Live 2022 a Messina:

XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore.. aiuto Muoviti! La pioggia alla domenica Un senso L’amore l’amore Interludio 2022 Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra …Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh… già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

QUALI APPUNTAMENTI RESTANO CON IL VASCO LIVE 2022

Non posso ascoltare Vasco Rossi a Messina? Quali sono le date rimaste per i suoi concerti? Archiviati gli appuntamenti in programma a Trento (20/05), Milano (24/05), Imola (28/05), Firenze (03/06), Napoli (07/06), Roma (11/06 e 12/06), Messina (17/06), Vasco Rossi suonerà nuovamente davanti al suo ricco pubblico di fan per il Vasco Live 2022 allo Stadio San Nicola di Bari (22/06), in una meravigliosa data già sold-out, allo Stadio Del Conero di Ancona (26/06) e allo Stadio Olimpico di Torino (30/06).