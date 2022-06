Pierfrancesco Favino e David Beckham, la foto insieme a Venezia per i 180 anni di Riva

In occasione dei 180 anni del marchio Riva, famoso per la progettazione degli yacht, Pierfrancesco Favino e David Beckham si sono incontrati a Venezia dove hanno presentato in anteprima il cortometraggio Riva The Persuaders che li vede protagonisti insieme a Charles Leclerc

Per chi non lo conoscesse, il brand Riva, marchio di Ferretti Group, è il più importante a livello mondiale per quanto concerne la progettazione, costruzione e vendita degli yacht. A capo di Riva oggi c’è Alberto Galassi, amministratore delegato della società, promotore di un evento a Venezia per celebrare i 180 anni del marchio.

FAVINO E BECKHAM: LA STRANA COPPIA A VENEZIA

Tanti ospiti vip presenti per la ricorrenza, tra cui due celebrità in mondi completamente opposti: da una parte l’attore di fama mondiale Pierfrancesco Favino e, dall’altra, l’ex stella del calcio David Beckham, che in carriera ha vestito brevemente anche la maglia del Milan. I due erano a Venezia martedì 14 giugno, dove sono stati immortalati dai fotografi presenti, entrambi sorridenti accompagnati dalle rispettive mogli Anna Ferzetti e Victoria Beckham.

Tuttavia, il loro non è stato un incontro del tutto casuale. Per omaggiare i 180 anni di Riva, infatti, è stato presentato in anteprima mondiale un cortometraggio intitolato Riva The Persuaders, che vede protagonisti non solo Pierfrancesco Favino e David Beckham, ma anche il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, attualmente sotto contratto con la Ferrari. Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Pierfrancesco Favino, vediamo quest’ultimo inseguire David Beckham a bordo di una Ferrari. Successivamente, la “caccia all’uomo” prosegue in alto mare su due lussuosi yacht, per concludersi nel momento in cui i due incontrano Charles Leclerc, che li sfida a una gara di Formula 1 sulle piste telecomandate dei bambini. Il cortometraggio è diretto dall’italiano Federico Brugia.

LA PERMANENZA DI BECKHAM A VENEZIA

L’ex campione è rimasto con la famiglia in Laguna per qualche giorno, come si può evincere da alcuni scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram. Beckham ha trascorso del tempo con la figlia Harper, facendo dei giri in gondola e “viziandola” da buon padre, come quando le ha permesso di mangiare il gelato a colazione, invitando la ragazza a mantenere il segreto con la mamma: “Non dirle del gelato delle 9:00” ha scritto in un post. Una frase che rivela l’armonia che si respira nella famiglia Beckham, che lo scorso 9 aprile ha partecipato a un altro grande evento che li ha riguardati da vicino. Il riferimento è, ovviamente, al matrimonio tra Brooklyn, primogenito di David e Victoria, con Nicola Peltz, ereditiera americana.