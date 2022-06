Doc – Nelle tue mani 3, confermata la terza stagione della serie con Luca Argentero

Il progetto potrebbe arrivare su Rai 1 nel secondo semestre del 2023 o a inizio del 2024. Gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch sono già al lavoro

Solo pochi mesi fa, a marzo, il vero dottore a cui la serie è ispirata, cioè il dirigente medico di Lodi Pierdante Piccioni, aveva dichiarato ironicamente, in occasione della prossima uscita del suo secondo romanzo, che la “colpa” di Doc era tutta sua. Anche lui, proprio come il Dottor Fanti (Luca Argentero), è un “ex” medico spietato e ha perso 12 anni di memoria a seguito di un grave incidente stradale, da cui è rinato un professionista più empatico. Ora, dopo il grande e insperato successo ottenuto a livello internazionale, è arrivata la conferma della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch sono già all’opera e il progetto dovrebbe essere rilasciato verso la fine del 2023 o all’inizio del 2024.

LA CONFERMA DEGLI SCENEGGIATORI

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, con protagonisti Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Alberto Malanchino e Pierpaolo Spollon, si è conclusa il 17 marzo scorso. Intervistati da Fanpage, gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch hanno confermato di essere già al lavoro sulla stesura dei testi e che la storia ripartirà da dove è stata lasciata. “Stiamo pensando a un nuovo inizio per ciascuno dei personaggi, ognuno di loro avrà una nuova opportunità. Ci saranno delle new entry, tanti cambiamenti e altri specializzandi.” Stando alle loro dichiarazioni Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe essere articolato in 16 episodi da 50 minuti ciascuno, suddivisi in 8 puntate.

LUCA ARGENTERO IMMAGINAVA LO SVILUPPO SU TRE STAGIONI

L’attore, già nella conferenza stampa di gennaio, aveva auspicato il ritorno del Dott Fanti per una terza stagione: “L’ho sempre immaginata articolata in questo modo.” Inoltre, Luca Argentero ha parlato con grande soddisfazione del successo internazionale della serie: “Doc è andato in onda in quasi tutto il mondo ed è un successo clamoroso e inaspettato. È una grande responsabilità che genera altrettanto entusiasmo.”

Sulla data di uscita della terza stagione non abbiamo ancora nulla di ufficiale: mentre gli sceneggiatori parlavano di un rilascio possibile verso la fine del 2023 o l’inizio del 2024, il medico Pierdante Piccioni, durante la presentazione del suo ultimo romanzo, dedicato alla seconda stagione della serie tv, ha dichiarato che Doc 3 “dovrebbe andare in onda nella primavera del 2023”.

Nel frattempo i diritti di Doc – Nelle tue mani sono stati acquistati anche negli USA e per interpretare il ruolo del dottor Fanti è spuntato il nome di Matthew McConaughey.