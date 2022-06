Albe, il 17 giugno esce l’omonimo EP d’esordio. Le date negli store per incontrare i fan

E’in uscita il 17 giugno l’omonimo EP d’esordio di Albe (Alberto La Malfa), il cantautore, musicista e finalista di Amici 21, incontrerà i fan negli store delle principali città italiane. Le date

Esce il 17 giugno l’omonimo EP d’esordio di Albe (vero nome Alberto La Malfa), 22 anni, cantautore e musicista, nato ad Alfianello (Brescia) e finalista di Amici 21. L’album conterrà il primo singolo dal sapore estivo “Karma” e i brani Millevoci” (certificato Oro) prodotto da Tom Beaver, “Così bello” prodotto da Zef/Starchild, “Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta, oltre ad alcune sorprese.

ALBE INCONTRERÀ I FAN NEGLI STORE ITALIANI: LE DATE

17 giugno MILANO Mondadori Piazza Duomo H 15.00

17 giugno RONCADELLE BS CC Elnòs Shopping H 18.30

18 giugno PINARELLA DI CERVIA RA Arena Pinarella Summer Social Time H 21.00

19 giugno ROMA Fiumicino CC PARCO COMMERCIALE DA VINCI H 17.30

20 giugno FIRENZE Galleria del disco c/o Caffè Letterario H 16.00

20 giugno LUCCA Sky Stone & Songs H 18.30

21 giugno FROSINONE Mondadori Bookstore H 17.00

22 giugno PONTECAGNANO SALERNO CC MAXIMALL H 17.30

23 giugno QUARTO NA CC QUARTO NUOVO H 18.00

24 giugno BUSNAGO MB CC GLOBO H 17.00

25 giugno PIOVE DI SACCO PD CC PIAZZA GRANDE H 17.00

1 luglio CHIETI CC CENTRO D’ABRUZZO H 17.00

Informazioni per accedere ai Firmacopie sul canale Instagram di Albe

Albe è il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Ha sempre avuto un debole per la musica sin da piccolo. Tanto da raccontare di non aver memoria di quando è iniziata questa passione, l’ha sempre avuta. Quando era un bambino suo padre suonava la chitarra e lui rimaneva affascinato ad ascoltarlo.

Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web. I suoi genitori avrebbero preferito che lui continuasse l’Università e quando ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad Amici inizialmente non hanno approvato la sua scelta, temendo che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata presentando l’inedito “Millevoci”, primo brano che ha scritto e quello che lo rappresenta di più.