A “Radio di Bordo” si parla di malattie rare

Con Germana Brizzolari il progetto LAV per bambini sulla fauna marina

Parola d’ordine: “sensibilizzare”. “Radio di Bordo”, il programma di Rai Radio 1 in onda sabato 18 giugno alle 11.05 parlerà di malattie rare con la campagna di informazione della regione Campania “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”. Poi l’iniziativa per i bambini della LAV, Lega antivivisezione – a Castiglione della Pescaia – per insegnare ai più piccoli a rispettare gli animali marini e i litorali, e il Pet Pride, ad Alba Adriatica, contro l’abbandono degli amici a 4 zampe. Sempre per i ragazzi, “Un mare di libri”, a Rimini: la lettura volàno per la conoscenza e la fantasia. Un altro libro, “lLe isole carcere. Geografia e storia” di Valerio Calzolaio, per ragionare invece sull’estrema solitudine di penitenziari lontani da tutto e tutti. Infine le consuete “chicche” marinare. Un programma di Raffaele Roselli, conduce Germana Brizzolari