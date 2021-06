Rai Movie, stasera andrà in onda “La regola del silenzio”

Su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle 21.10 andrà in onda “La regola del silenzio”, un film diretto e interpretato da Robert Redford. La pellicola, basata sul romanzo di Neil Gordon, racconta la storia di Jim Grant, avvocato e padre single dei sobborghi di Albany, NY. La sua esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard, interpretato da Shia LaBeouf, svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni Settanta manifestava contro la guerra insieme ai Weather Underground ed è tuttora ricercato per omicidio. Dopo aver vissuto per oltre trent’anni in clandestinità, Grant deve darsi alla fuga perché è al centro di una gigantesca caccia all’uomo dell’FBI.