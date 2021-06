Marco Mengoni, arriva il nuovo singolo

È stato girato in Sardegna il video ufficiale di ‘Ma stasera’ il nuovo singolo di Marco Mengoni, disponibile ovunque dal 18 giugno e che segna il ritorno del cantante a due anni dal suo ultimo progetto discografico. Il brano è un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni ’80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. Il testo, scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella (musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità. Ad accompagnare il singolo, dal 21 giugno sarà disponibile anche il video ufficiale girato alla Maddalena, con la regia di Roberto Ortu, con riferimenti a elementi iconici e senza tempo degli anni Ottanta.

Mengoni sarà in tour in Italia. I biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation da oggi, mentre La vendita generale sarà aperta dal giorno successivo. venerdì 18 giugno alle 11 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.