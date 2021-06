Italia 1, stasera andrà in onda “Ti presento i miei”

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda “Ti presento i miei” diretto e co-prodotto da Jay Roach.

Greg è un infermiere che vive a Chicago, fidanzato con Pam, maestra d’asilo, a cui vorrebbe fare la proposta di matrimonio. Il suo piano salta quando Greg scopre che Bob, fidanzato di Debbie, sorella di Pam, prima di farle la proposta ha chiesto il permesso a Jack, padre di Pam e Debbie. Tempo dopo, Greg e Pam sono invitati per un week end a casa Byrnes in occasione delle nozze di Debbie e Bob, così Greg pensa di approfittare dell’evento per chiedere il permesso a Jack. Decide di portarsi dietro l’anello di fidanzamento che ha comprato per Pam: purtroppo, la compagnia aerea perde il bagaglio di Greg e con esso anche l’anello. Quello che Greg ignora è che il futuro suocere è un bubero e spione ex agente della Cia…