“Imma Tatarani”, si gira la seconda serie

Sono durate circa tre mesi le riprese in Basilicata, della seconda serie di “Imma Tataranni – sostituto procuratore”, la fiction di Raiuno ispirata ai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia. Dopo Matera, dove si sta girando dal marzo scorso tra i rioni Sassi e il centro storico e con alcune sequenze anche a Montescaglioso, Irsina e Alianello (Matera), dalla prossima settimana il set della seconda stagione della fiction si sposterà a Viggiano (Potenza).

Lo ha annunciato il regista Francesco Amato nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta ieri mattina a Matera, nei locali del Santuario di Picciano dove si sono in corso le ultime scene in città. “Il cinema ha la capacità di mobilitare consistenti risorse umane e finanziarie, favorendo di riflesso la nascita di nuove attività economiche e turistiche, tanto che negli ultimi anni si è andata sviluppando una inedita competizione tra territori, che ha anche favorito una maggior mobilità geografica delle produzioni cinematografiche” ha affermato il sindaco, Domenico Bennardi, nel corso della conferenza stampa. Secondo Bennardi, “la fiction ‘Imma Tataranni’ ha creato una grande empatia con il pubblico: le strade, i luoghi, le facce delle persone che appaiono in tv appartengono in maniera inconfondibile a Matera e ai materani. Il successo della prima serie è stato straordinario e sono certo – ha concluso il sindaco – che la seconda potrà replicarlo, offrendo Matera agli italiani quale destinazione non soltanto di un viaggio, ma anche per vivere e trascorrere qui le proprie esperienze di vita”. Presenti alla conferenza stampa i protagonisti Vanessa Scalera e Alessio Lapice, i produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli, il vice direttore editoriale di Rai Fiction, Francesco Nardella.