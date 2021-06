Cesare Cremonini, esordio da regista con un film su Lucio Dalla

Cesare Cremonini diventa regista per il cinema. Il cantautore bolognese, impegnato nella scrittura del nuovo album e alla vigilia del grande ritorno negli stadi italiani che lo vedrà protagonista nel 2022, sta da tempo lavorando all’opera che affronterà alcuni momenti della carriera artistica di Lucio Dalla.

Il film è coprodotto da Tenderstories di Moreno Zani e da Papaya Records di Filippo Valsecchi. Il film sarà ambientato principalmente a Bologna ed è nato da un soggetto scritto dalla stesso cantautore: nessuna notizia, al momento, sul cast. “È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito – dichiarano i produttori – Ringraziamo Cesare da cui è nata l’idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un’icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese. Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia”.

