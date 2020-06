Rai Movie, stasera andrà in onda “La ruota della meraviglie”

“La ruota delle meraviglie” il sorprendente film di Woody Allen con Kate Winslet e Justin Timberlake, sarà proposto alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Nel suo quarantottesimo film, Woody Allen racconta la sua amata New York e la società americana del dopoguerra ambientando la storia a Coney Island e restituendo una messa in scena unica del parco giochi simbolo della città, amatissimo dagli americani e set di innumerevoli film. Discostandosi dai toni della commedia, Allen realizza un film che unisce vari generi, dal thriller al dramma, al gangster movie. La fotografia di Vittorio Storaro sottolinea gli ambienti e i caratteri dei personaggi come solo il grande maestro sa fare.

La storia raccontata è quella di Ginny, moglie di un uomo violento e madre di un piccolo piromane, insoddisfatta del suo lavoro e del suo rapporto di coppia. Kate Winslet è magnifica, sostenuta da Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.