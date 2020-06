Keanu Reeves si mette all’asta (per una buona causa): «Un quarto d’ora insieme, faccia a faccia»

L’attore ha deciso di «vendere» 15 minuti, da passare vis-à-vis con il miglior offerente, non di persona ma su Zoom. I proventi, che a oggi hanno superato i 16mila dollari, andranno alla Camp Rainbow Gold, associazione che si occupa di fornire sostegno ai bimbi malati di cancro

Keanu Reeves all’asta. L’attore ha deciso di «vendersi al miglior offerente» per supportare un’associazione dell’Idaho, dove trenta volontari, quotidianamente, si occupano di fornire assistenza a chi sia malato di cancro infantile. Reeves si è messo a disposizione per un quarto d’ora, innescando un’asta destinata a concludersi il 22 giugno. Quel che l’attore offre è chiaro: quindici minuti da passare vis-à-vis con il miglior offerente, non di persona ma su Zoom.

Ad oggi, l’asta ha superato i sedicimila dollari, ma la cifra è destinata a salire. «Lo conoscete, lo amate. Non ha prezzo poter parlare con lui da casa», recita il claim che accompagna l’evento, spiegando come il vincitore, dopo aver staccato l’assegno, debba inviare all’attore una lista di domande, così da rendere più facile e immediata la conversazione.

I proventi dell’asta andranno alla Camp Rainbow Gold, associazione di volontari attiva in Idaho. Ogni giorno, la onlus si occupa di fornire assistenza e sostegno emotivo ai bambini malati di cancro, coinvolgendoli in esperienze che possano far dimenticare loro la malattia.

VanityFair