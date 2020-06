Grande Fratello, Veronica Ciardi: morto il padre. “Mai provato tanto dolore”

Grande Fratello, Veronica Ciardi piange la morte del padre. Profondo dolore per la fidanzata di Federico Bernardeschi: “Mi si contorce l’anima”. Il post struggente e il legame viscerale con il genitore

Veronica Ciardi, in queste ore, sta piangendo la scomparsa del padre, con il quale ha condiviso un legame profondo. A dare la triste notizia è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello 10, oggi fidanzata con il calciatore in forza alla Juventus Federico Bernardeschi. La donna ha scritto uno struggente e lungo post sul suo profilo Instagram, parlando, in riferimento alla perdita del genitore, “di dolore profondo mai provato prima”.



Parole intense quelle della Ciardi che ha spiegato nel dettaglio quanto fosse attaccata (in modo viscerale), alla figura paterna. Al momento non sono state rese note le cause della morte dell’uomo, né l’età.

Una lettera da brividi quella che Veronica ha divulgato sui social, dove ha espresso tutto il suo sconforto. “Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore”, ha esordito l’ex gieffina che ha preso parte alla decima edizione del reality ‘nip’. La Ciardi ha quindi proseguito, spiegando che forse, il fatto di sfogarsi con un corposo discorso, potrebbe servire ad attenuare un poco la sua disperazione. Di una cosa è sicura: “So che l’amore è la matrice ed anche il mezzo, che non conta l’attaccamento alla materia perché tutto prima o poi svanisce”. Veronica ha quindi ribadito quanto sia importante donare amore, evitando di venire “offuscati” da una falsa speranza di “immortalità”.

La 34enne romana ha inoltre raccontato che sta vivendo il periodo “più buio della sua vita” e di aver perso non solo il padre, ma addirittura un “incastro d’amore potente e meraviglioso”, definendo il rapporto con il genitore un qualcosa che “non si può spiegare”. Il post è stato subito preso d’assalto da migliaia di fan che hanno apprezzato le parole di Veronica. Tantissimi anche coloro che le hanno lasciato un commento di sostegno. Tra questi Elena Morali, Guendalina Tavassi, Davide Tresse e Margherita Zanatta.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sempre tenuti a debita distanza dal gossip. La coppia ha una figlia e mantiene il massimo riserbo sulla propria vita privata. Pare che poco più di un paio di anni, nel 2017, la relazione abbia dovuto fare i conti con una crisi che però dovrebbe essere stata superata brillantemente. Ricordiamo inoltre che la love story tra il calciatore e la romana è decollata nel 2016, a Formentera. Il loro primo frutto d’amore è invece venuto alla luce circa un anno fa.





Mirko Vitali, Gossipetv.com