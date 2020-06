Canale 5, stasera andrà in onda il film “Paradiso amaro”

“Paradiso amaro”, pellicola del 2011 diretta da Alexander Payne andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5.

Basato sul romanzo di successo “The Descendants“, della scrittrice americana Kaui Hart Hemmings, la pellicola racconta le vicende famigliari di Matt King (George Clooney), avvocato hawaiano che si ritrova alle prese con il grave incidente della moglie, in coma irreversibile, un rapporto tutto da ricostruire con le due figlie e la gestione con i parenti di una grossa eredità: tutte situazioni che lo metteranno di fronte a scelte e situazioni difficili ma capaci di aprire nuovi spiragli nella vita dell’uomo, fino a ieri padre e marito assente.

Dopo sei anni di pausa, il regista Alexander Payne torna alla regia con “Paradiso Amaro” e incassa il suo secondo Oscar per la miglior sceneggiatura. Due invece i Golden Globe ottenuti dalla pellicola: uno per miglior film e l’altro per miglior attore protagonista a George Clooney, lodato all’unisono dalla critica per la prova attoriale decisamente fuori dagli schemi e dai toni solitamente interpretati.