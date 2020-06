E’ morto il gatto di “A spasso con Bob” di James Bowen: “Mi sento come se la luce si fosse spenta nella mia vita…”

Lʼannuncio sulla pagina Facebook della casa editrice del libro bestseller

Un compagno di viaggio, un amico a quattro zampe… “colui che mi ha salvato la vita”. Questo era Bob, il gatto rosso del film “A spasso con Bob”, tratto dal romanzo “A streetcat named Bob” di James Bowen, scomparso il 15 giugno a 14 anni. A dare la triste notizia è stata la casa editrice Hodder & Stoughton su Facebook in un lungo post in cui Bowen ricorda con commoventi parole la morte del suo amico:



“Non c’è mai stato un gatto come lui. E non ci sarà mai più. Mi sento come se la luce si fosse spenta nella mia vita. Non lo dimenticherò mai…”.

Best seller soprattutto nel Regno Unito “A streetcat named Bob” e il film che ne è stato tratto nel 2016 con protagonista l’attore inglese Luke Treadway, racconta la storia vera del piccolo felino e di James Bowen un senzatetto poi diventato autore dello stesso romanzo. James “conobbe” Bob per la prima volta nel 2007. Senzatetto con un problema di droghe e farmaci il giovane, che viveva per le strade di Londra, incontrò questo piccolo gatto rosso messo ancora peggio di lui. Fu amore a prima vista e mentre James si prendeva cura di Bob, il gatto divenne per il ragazzo un motivo per vivere e per uscire dal tunnel della dipendenza.

Non si separò mai più da lui e nel 2010 decise di scivere un romanzo che raccontava la sua storia. Nel 2012 Bowen trovò una casa editrice intenzionata a pubblicargli il libro. Fu un successo strepitoso. Ne seguirono altri altrettanto di successo, in tutto otto milioni di libri tradotti in più di quaranta lingue, e poi arrivò anche il film che diede a Bob la fama mondiale.





