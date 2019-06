Rai1, oggi inizia “La vita in diretta estate”

Da oggi va in onda su Rai1 “La Vita in diretta estate”, il programma condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini, dal lunedì al venerdì, dalle 16.50 alle 18.40. Due ore di intrattenimento pomeridiano, all’insegna dell’attualità, dello spettacolo e delle passioni dell’estate, per raccontare l’Italia “in tempo reale”: dai luoghi teatro della cronaca, così come da quelli dove la “bella stagione” prende forma. Un “quotidiano”, ed insieme un “rotocalco”, da sfogliare pagina dopo pagina, per leggere e comprendere notizie, fenomeni e personaggi. Di oggi, come di ieri. Mentre, sullo sfondo, scorre il racconto di un Paese che vive la sua “estate” di storie, esperienze, casi e testimonianze, ma anche di spiagge, borghi, tradizioni ed eventi. Tutto commentato da beniamini del pubblico, ospiti speciali ed esperti di settore, ognuno chiamato a dire la sua su temi ed argomenti di grande interesse. Con i caratteristici “collegamenti in diretta”, che vedono gli inviati incontrare la “gente comune” per strada, sui luoghi di lavoro, nelle case, nei momenti di festa, in riva al mare o in vetta a una montagna.

La regia è di Nicoletta Chiadroni.