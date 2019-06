Forse un nuovo amore per Elia Fongaro

A distanza di tempo torna ad attirare l’attenzione del gossip Elia Fongaro, ex gieffino della terza edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia l’affascinante modello si era avvicinato molto a Jane Alexander, sin da subito si era creata un’incredibile complicità tra loro. La Alexander quando è entrata nella casa era già impegnata sentimentalmente, anche se aveva detto di avere dei problemi con il compagno.

Dopo il Grande Fratello Vip Jane Alexander aveva deciso di mettere un punto definitivo alla sua relazione con Gianmarco Amicarelli per iniziare a frequentare Elia Fongaro. Le cose tra i due sembravano procedere meravigliosamente, entrambi si dedicavano spesso romantiche parole sui social, la loro storia d’amore però è giunta al capolinea dopo poche settimane. Ad oggi l’attrice è tornata insieme all’ex fidanzato e sembra essere davvero felice. Anche Elia ha ritrovato l’amore? Stando ai rumor sembrerebbe proprio di si. L’ex gieffino è stato infatti pizzicato a Fregene allo stabilimento Singita in compagnia di una ragazza mora. Una fonte ha svelato a IsaeChia che i due erano molto complici, si scattavano foto in spiaggia davanti al tramonto. A quanto pare si tratta di una bellissima modella di nome Emanuela.

Dopo la fine della sua tanto chiacchierata storia d’amore con Jane, Elia Fogaro ha finalmente voltato pagina? Questo ancora non ci è dato saperlo con certezza, l’ex gieffino ha sempre precisato di essere molto riservato, ad oggi non ha ancora né confermato né smentito il pettegolezzo. Non ci resta quindi che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se si è di nuovo innamorato.

Alessandro Pagliuca, Ilgiornale.it