Elisabetta Gregoraci: «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio»

La showgirl risponde in una intervista agli odiatori da tastiera che considerano inadatto a una madre il suo abbigliamento

«Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio». Elisabetta Gregoraci non vuole essere manipolata dagli haters da tastiera. Spesso è stata presa di mira per il suo modo di vestire sexy e considerato audace, che, a parere di alcuni, non si adatterebbe al ruolo di mamma.

La showgirl calabrese non ha mai risposto direttamente e non ha dato spazio a ulteriori provocazioni partite da alcune sue foto con pantaloncini corti durante una giornata libera con il figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore. La risposta è arrivata in una intervista al settimanale Oggi. «Mi accusano di essere una mamma troppo sexy. Francamente, me ne infischio!» ha detto citando la frase detta da Rhett Butler a Rossella O’Hara.

Nelle foto fatte a Forte dei Marmi non si nasconde e non rinnega il suo stile molto femminile. La Gregoraci si riposa con il figlio in attesa della prossima stagione televisiva. Dovrebbe essere impegnata con Quelli che il calcio e probabilmente in altre trasmissioni Rai dopo il successo di Made in Sud.

Finito il matrimonio con Flavio Briatore la Gregoraci si dedica al lavoro e al figlio, ma ha anche un nuovo amore. Il fidanzato è Francesco Bettuzzi, imprenditore parmente cofondatore del marchio Pure Herbal di cui la Gregoraci è stata testimonial da prima dell’inizio della storia fra i due. Un bacio immortalato qualche giorno fa nelle acque di Lampedusa sarebbe la conferma di una storia mai ufficializzata, secondo alcuni per un accordo di riservatezza sui rispettivi partner legato al divorzio da Briatore. Dei due ci sono immagini social già di una vacanza in gennaio in Thailandia.

Chiara Pizzimenti, Vanity Fair