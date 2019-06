Il creatore di Montalbano, Andrea Camilleri, è ricoverato in gravi condizioni

Ci è giunta una notizia allarmante riguardo Andrea Camilleri, celebre autore delle vicende del commissario Montalbano divenute oggetto di riduzione televisiva. Lo scrittore è ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma. A quanto appreso, Camilleri è giunto in ospedale alle 9,15 in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. E’ stato assistito dall’equipe dell’emergenza al Pronto Soccorso e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale. La ASL Roma 1 rilascerà un bollettino medico alle 17.