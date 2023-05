Lily-Rose Depp di nuovo in love dopo Chalamet

Lily-Rose Depp è di nuovo innamorata. Dopo Timothée Chalamet, la figlia di Johnny Depp, 24 anni, ha una nuova fidanzata la rapper 070 Shake, il cui vero nome è in realtà Danielle Balbuena, statunitense classe ’97. Le due erano state già fotografate insieme in atteggiamenti intimi durante l’ultima Paris Fashion Week. Poi c’era stata una foto, condivisa sulla pagina Instagram di 070 Shake e pochi giorni fa anche l’attrice ha pubblicato una story Instagram mentre bacia la nuova compagna scrivendo: “4 mesi con la mia crush”. Un coming out che non stupisce, visto che la stessa Lily-Rose si è sempre definita sentimentalmente e sessualmente fluida.

Adesso gli occhi sono tutti puntati su Cannes, visto che, dopo il trionfale debutto del padre sulla Croisette, la prossima settimana tocca alla giovane Lily-Rose Depp, che presenterà in anteprima mondiale la serie HBO “The Idol”, firmata dal regista di Euphoria, Sam Levinson, in cui interpreta una giovane pop star che è coinvolta in una relazione complicata con un leader di una setta interpretato da The Weeknd, a sua volta produttore del progetto.

La love story con Chalamet Tra Lily Rose Depp e Timothée Chalamet la scintilla è scoccata nel 2019 sul set de “The King”, film presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Proprio al Lido la neo coppia si era presentata in maniera timida e distaccata evitando tenerezze (e avvalorando alcune voci che li volevano solo buoni amici o altre che parlavano di una montatura pubblicitaria costruita ad hoc), ma poi i paparazzi li avevano immortalati insieme in vacanza confermando una vera e propria storia d’amore e di passione. La loro relazione è tuttavia finita un anno dopo nel 2020, tra le ragioni della rottura, si vociferò ci fosse in particolar modo il lavoro che spesso li teneva distanti. A “Vogue Uk” Chalamet aveva infatti confessato di essere single.

Chi è Lily-Rose Depp Figlia dell’attore statunitense Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis. Dopo la fine della relazione tra Depp e la Paradis, durata 14 anni, i due si sono visti riconoscere l’affidamento congiunto di Lily, che è cresciuta tra Parigi e Los Angeles, una situazione che le ha permesso di imparare a parlare fluidamente entrambe le lingue. A 16 anni ha cominciato a lavorare come modella e nel 2016 è diventata la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L’Eau.

Ha esordito ufficialmente come attrice con un piccolo ruolo nel film “Tusk” di Kevin Smith, da cui è stata diretta nuovamente nel 2016 in “Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio”. Sempre nel 2016 ha interpretato il ruolo della ballerina Isadora Duncan nel film francese “Io danzerò”, presentato al Festival di Cannes. Per questa interpretazione ha ricevuto anche la nomination al Premio César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. Nello stesso anno ha interpretato la fantomatica sensitiva Kate Barlow in “Planetarium” al fianco di Natalie Portman, presentato al Festival di Venezia nel settembre del 2016.

Ha recitato poi nel 2018 recita al fianco di Laurent Lafitte nel film horror “Les Fauves (Savage)”, diretto da Vincent Mariette e insieme a Louis Garrel e a Laetitia Casta ne “L’uomo fedele”, per il quale ottiene nuovamente la candidatura al César come miglior attrice esordiente e la nomination al Romy Schneider. Lily-Rose Depp appare anche nel documentario “Period. End of Sentence”, con Priyanka Chopra. La pellicola, che è stata distribuita da Netflix nel febbraio 2019, ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio documentario.[18]

Nello stesso anno l’attrice è apparsa nel film Netflix “The King”, dove interpretava il ruolo di Caterina di Valois, regina consorte di Enrico V d’Inghilterra, con Timothée Chalamet, Robert Pattinson e Ben Mendelsohn. La pellicola è stata presentata al Festival del cinema di Venezia il 2 settembre 2019.

Non immune alle critiche di body shaming che la definiscono troppo magra, Lily-Rose ha dichiarato in un’intervista di aver sofferto, anche lei come altre celebrità, di anoressia in passato, facendo a lungo i conti con questo disturbo alimentare.

Il rapporto con Johnny Depp Ha uno stretto rapporto con il padre, al quale ha regalato un braccialetto portafortuna dal quale lui non si separa mai. Johnny è talmente legato alla figlia che si è tatuato il suo nome sul petto, sopra il cuore. Inoltre, nel 2016, lei lo ha difeso pubblicamente contro le accuse di abusi rivoltegli dalla ex moglie Amber Heard.