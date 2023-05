Ilary Blasi e Chanel Totti, ecco le foto con i loro amori

Ilary Blasi con Bastian Muller, Chanel Totti con Cristian Babalus. Sul lago di Lugano va in scena un lungo weekend d’amore e di festeggiamenti. Per i 16 anni della secondogenita della conduttrice e di Francesco Totti, mamma Ilary ha programmato qualche giorno di relax in Svizzera con i reciproci fidanzati. “Sentiti libera di fare le tue scelte” le ha scritto sui social, la figlia ha risposto: “Sei l’unica per me”. Ecco tutte le foto del fine settimana in coppia!

Le immagini paparazzate dal settimanale “Chi” mostrano Ilary Blasi e Chanel Totti durante una passeggiata con Bastian Muller e Cristian Babalus. La conduttrice tv tiene per mano il fidanzato, la figlia si lascia abbracciare dal suo amore. Camminano spediti in versione sportiva ma decisamente griffata esibendo sui loro outfit brand rinomati e facilmente riconoscibili. Sulla passerella del lungolago di Lugano il quartetto è felice e spensierato.

Si respira aria di famiglia Ilary Blasi e Chanel Totti sono affiatate e sorridenti e nel quartetto, di cui fanno parte anche Bastian Muller e Cristian Babalus, si respira aria di famiglia. L’imprenditore tedesco scatta foto alla neo 16enne abbracciata al fidanzato. E poi si dedica alla sua dolce metà immortalandola in diverse pose buffe seduta sulla panchina e scoccandole un bel bacio sotto il sole. Poi ridono tutti insieme dopo aver guardato qualcosa sul cellulare. L’intesa è perfetta e le due coppie sembrano andare d’amore e d’accordo.

Un Rolex al polso di Chanel Ilary Blasi per la passeggiata a Lugano indossa abiti sportivi, ha i capelli semi raccolti e gli occhiali da sole verdi. Al polso di Chanel Totti spicca poi un cronografo Rolex, e chissà se si tratta di uno dei preziosi orologi della collezione di Francesco Totti. Quelli che lo sportivo rivuole indietro e che invece Ilary Blasi considera regali e non è intenzionata a restituire all’ex marito!

Pomeriggio nella Spa e serata di festeggiamenti La gita a Lugano di Ilary Blasi e Chanel Totti prosegue con un bel pomeriggio nella spa dell’hotel di lusso che le due coppie hanno prenotato. Nelle foto del settimanale “Chi” vengono immortalati Bastian Muller e Cristian Babalus in accappatoio sulla terrazza. Poi cade una pioggerellina leggera quando i quattro escono per la cena. Le donne portano i tacchi alti e gli uomini sono dei perfetti cavalieri con l’ombrello in mano per coprire le loro partner. I festeggiamenti sono intimi e informali con le foto di rito tra la figlia della Blasi e la mamma.

New entry nel clan Blasi Chanel Totti avrà approfittato della minivacanza con Ilary Blasi per presentare ufficialmente alla mamma e a Bastian Muller, il fidanzato Cristian Babalus. Lui è un famoso tiktoker romano che gestisce anche un negozio di abbigliamento sportivo nella Capitale. A gennaio è diventato padre di Kylie, avuta dalla sua ex Martina De Vivo, e sui social posa spesso con la piccolina tra le braccia.