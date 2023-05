Diletta Leotta, pancione esplosivo a spasso a Milano

Per Diletta Leotta ormai è impossibile tenere il pancione nascosto. La conduttrice è in attesa della prima figlia da Loris Karius, e le curve si sono fatte esplosive. A spasso a Milano sceglie un look che non copre il pancione e i paparazzi la sorprendono mentre cerca di tirare un po’ più su i pantaloni e un po’ più giù la maglietta in modo da coprire qualche altro centimetro di pelle.

Diletta Leotta attira i flash e gli sguardi dei passanti mentre cammina per le vie di Milano. I fotografi la sorprendono mentre parla al cellulare, con il cane Lillo in braccio e il pancione che si fa sempre più esplosivo. Ha scelto una maglia traforata che le arriva sotto al seno e pantaloni cargo in toni neutri. Un look sicuramente di tendenza ma che forse le crea qualche problema sul fronte della comodità, visto che non smette di aggiustare i capi all’altezza del pancione che resta scoperto. Le curve si sono fatte esplosive e lei, dopo averle nascoste per le prime settimane, ora che la gravidanza è stata annunciata e sdoganata le sfoggia con orgoglio.

La vacanza alle Baleari Durante la passeggiata milanese, Diletta Leotta non è in compagnia di Loris Karius. Il portiere del Newcastle vive in Inghilterra e il loro è un amore a distanza, ma cercano di approfittare di ogni momento libero per stare insieme. Di recente hanno trascorso una vacanza di coppia alle Baleari, tra coccole in riva al mare e pranzi prelibati. La conduttrice sportiva in costume bianco era bellissima, con il pancione messo in risalto dal beachwear. La data prevista del parto è il 16 agosto, lo stesso giorno in cui la conduttrice compirà 32 anni.

Cosa riserva il futuro? Con l’arrivo della loro bimba per Diletta Leotta e Loris Karius sarà necessario trovare il modo di vivere insieme. Lui è legato ancora al Newcastle ma sembra che stia cercando un ingaggio in Italia. Intanto il portiere è stato accolto dalla famiglia della sua amata con grande affetto e Mirko Manola, fratello di lei, è stato con sua moglie a Wembley a fare il tifo per il cognato. Ora lei sogna le nozze, e chissà che Loris non stia già pensando di farle la proposta?