Bebe Vio si è laureata, guarda che festa scatenata a Roma

Bebe Vio si è laureata in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. Per la campionessa paralimpica un nuovo titolo da mettere in bacheca, ma soprattutto una grande festa da condividere con gli amici.

E’ andato avanti per tutta la notte il party nella cornice elegante di villa Gianni tra show, balli scatenati, fiumi di prosecco e tuffi in piscina prima del levar del sole. Un festeggiamento sincero, puro, non a favor di social o di flash, ma vissuto con grande gioia e con l’entusiasmo che contraddistingue la sportiva.

Laurea record Bebe Vio ai record ci è abituata e alle sfide ancora di più. Non importa se di recente le hanno rubato il pc che conteneva la sua tesi di laurea, la campionessa paralimpica l’ha riscritta e ce l’ha fatta: ora festeggia soddisfatta. “A scuola nessuno sa chi sono, gli italiani sono pochissimi – aveva raccontato cinque anni fa quando si era iscritta all’università –. Mi sono presentata come Beatrice, non come Bebe e mi chiamano B. È strano, ma è anche bello”. Ora posta le immagini da dottoressa e scrive: “Seeeee… il mio nuovo “titolo” da mettere in bacheca! Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli “accetto anche un 18”. Per tutti i “stavolta non so niente”. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”. E ora sogna di diventare non solo il presidente del Coni, ma anche del Comitato italiano paralimpico.

Una pioggia di auguri social Beatrice Vio è stata bagnata dalla pioggia che cadeva pazzerella sulla Capitale nella serata della sua festa di laurea, ma anche dal fiume di auguri social arrivati dai tanti amici, vip e non. Filippo Magnini le ha prontamente scritto: “Buona festa”. Emma Marrone ha chiosato con un “Grande Bebe” e un cuoricino. Claudio Marchio tra gli applausi l’ha chiamata “grandissima”, mentre Jovanotti le ha inviato tante emoticon di cuori e battimani. “Fiera di te” è stato il commento della sorella Sole che ha truccato e pettinato la festeggiata e ha fatto video e foto tra l’emozione e la gioia.

La festa alle porte di Roma Bebe Vio ha festeggiato la laurea con l’amica Becky Angiolini. Arrivate con tunica e il tocco in testa nella villa alle porte di Roma sono state travolte dall’entusiasmo degli invitati. La campionessa paralimpica si è scatenata alla consolle, a cantare e ballare tra brindisi e cena informale a base di hamburger e patatine. Ci sono stati lo show, la musica, i tuffi in piscina a notte fonda (anche Bebe Vio non si è sottratta all’immersione in acqua nonostante la pioggerella e il buio), ma soprattutto le risate, l’amicizia, la felicità per il traguardo raggiunto. Pochi scatti a favor di social e di flash, ma tanto entusiasmo e tutta la carica e la passione di Bebe Vio.