A che ora esce The Ferragnez 2: le nuove puntate con Fedez e Chiara Ferragni su Amazon Prime Video

Chiara Ferragni e Fedez tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione di The Ferragnez. I nuovi episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 18 maggio. Nella serie verrano raccontati gli eventi più importanti dell’ultimo anno di vita della coppia, dalla malattia del rapper, passando per la quotidianità con i figli Leone e Vittoria e con le rispettive famiglie, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo dell’influencer e imprenditrice, a cui sarà dedicato un episodio speciale in uscita dopo l’estate.

La seconda stagione di The Ferragenz è composta da un totale di sette episodi. I primi quattro saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 18 maggio, indicativamente intorno alle prime ore del mattino. Gli altri due arriveranno sulla piattaforma streaming a distanza di una settimana, il 25 maggio. Dopo l’estate uscirà poi uno speciale interamente dedicato all’esperienza del Festival di Sanremo dello scorso febbraio, alla quale Chiara Ferragni ha partecipato come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, mentre Fedez si è esibito sul palco della nave crociera, poco distante dell’Ariston. Dopo la kermesse, la coppia aveva fatto a lungo parlare di sè per via di una presunta crisi, poi smentita.

Per vedere i primi quattro episodi di The Ferragnez 2 basterà accedere ad Amazon Prime Video a partire da giovedì 18 maggio. Per entrare sulla piattaforma streaming è necessario essere abbonati e possedere un proprio account. Poi, il contenuto sarà fruibile sia con una smart tv che attraverso altri dispositivi.