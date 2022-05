The Circle con Emma Watson e Tom Hanks su Rai 5

Quando “muore” la privacy

Quando Mae viene assunta per lavorare a The Circle, la prima azienda di tecnologia e social media del mondo, è sicura che le sia capitata l’opportunità più grande della sua vita. Man mano che fa carriera, Mae viene incoraggiata dal fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare totalmente alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Quali saranno le conseguenze?



E’ la storia del film di James Ponsoldt “The Circle”, in onda martedì 17 maggio alle 21.15 su Rai 5, disponibile in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie. Tratto dal romanzo “Il cerchio” di Dave Eggers, il film è interpretato da James Ponsoldt. Con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt.