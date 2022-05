Salmo, la tracklist dell’album “Blocco 181” con la colonna sonora della serie

Il rapper di Kumite ha lanciato sui social la tracklist ufficiale del suo nuovo disco, Blocco 181, contenente l’intera colonna sonora della serie Sky Original omonima in arrivo il 20 maggio. Con Salmo nel progetto anche numerose collaborazioni come Guè Pequeno, Lazza e Rose Villain

Manca poco all’uscita di Blocco 181, la nuova serie Sky Original che racconta di una Milano inedita, lontana dal lusso sfrenato e dalle sfilate di moda, e più vicina alle intense storie di periferia, tra amore e criminalità. Per la prima volta nel ruolo di attore, anche Salmo che ne ha inoltre curato la direzione artistica e musicale. Ecco perché il rapper ha condiviso solo alcuni giorni fa l’anteprima del suo nuovo disco Blocco 181 Original Soundtrack, insieme alla tracklist ufficiale, tra canzoni e collaborazioni contenute.

SALMO CONDIVIDE LA TRACKLIST DI BLOCCO 181 ORIGINAL SOUNDTRACK

È riprendendo la già iconica cover del nuovo album, in cui figura la storia Madunina de Milan tra pistole e corone di spine, insieme a una nuova immagine che raffigura tutti gli artisti che hanno collaborato al disco, che Salmo ha annunciato sui social la tanto attesa tracklist di Blocco 181 Original Soundtrack, il suo nuovo progetto discografico contenente le canzoni che faranno da colonna sonora alle scene di Blocco 181, la serie Sky Original al debutto su Sky Atlantic e NOW TV il prossimo venerdì 20 maggio. Undici brani per più di venti collaborazioni con i migliori artisti della scena hip hop italiana, che arriveranno all’ascolto il prossimo 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi per Sony Music. Ecco la tracklist ufficiale di Blocco 181, il nuovo album di Salmo:

181 – Salmo Loco – ft. Guè 9.19 – ft. Baby Gang M.S.O.M. – ft. Jake La Furia e Rose Villain EZ – ft. Ensi Mi Anthem – ft. Lazza Prendelo – ft. El Dicy Boy & Isaias LM Apri – ft. Ernia Sicario – ft. Nerone Sotto Voce – ft. Noyz Narcos Blocco 181 – Salmo, Lucienn e Verano

Tra gli artisti presenti in Blocco 181 Original Soundtrack non mancheranno però anche i nomi di noti producer della scena italiana come Sixpm, Bobo, The Night Skinny, Marco Azara e Andry The Hitmaker.