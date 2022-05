Peaky Blinders 6: trailer italiano dell’ultima stagione al debutto su Netflix il 10 giugno

La nota piattaforma di streaming rilascerà la sesta e ultima stagione della serie tv con protagonisti Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Sophie Rundle, Conrad Khan e molti altri. La serie sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

La fine è vicina per Peaky Blinders, serie tv volta alla sua sesta stagione e amatissima dai fan di tutto il mondo, disponibile su Netflix a partire dal 10 giugno (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel trailer rilasciato dalla piattaforma, scopriamo di essere catapultati durante gli anni dell’ascesa del fascismo. “Abbiamo un nemico potente. Questa sarà la fine.” Sono le parole che annunciano l’arrivo di tempi oscuri. “Un ultimo accordo da fare. Poi noi Peaky Blinders riposeremo” Che cosa vuole dire Thomas “Tommy” Shelby con queste parole quasi profetiche? Che cosa accadrà alla gang?

LA SINOSSI E IL CAST

Di seguito la sinossi: Peaky Blinders 6 parla dell’ascesa del fascismo, del nazionalismo e del razzismo negli anni ’30. Ci sono grandi parallelismi con quello che sta accadendo nel mondo adesso. Ci troviamo nel 1934 e le cose vanno peggio. Il ritmo incalza, la tensione cresce e Tommy si trova proprio nel mezzo.

Dunque la storia iniziata nel 1919, nelle Birmingham del primo Dopoguerra, in particolare nel quartiere di Small Health, si concluderà negli anni tra i più bui che l’umanità abbia mai dovuto attraversare.

Nel cast figurano attori stellari: Cillian Murphy è Thomas Shelby, Paul Anderson è Arthur Shelby, Sophie Rundle è Ada Shelby, Kate Phillips è Linda Shelby, Natasha O’Keeffe è Lizzie Stark, Charlie Murphy è Jessie Eden, Harry Kirton è Finn Shelby, Packy Lee è Johnny Dogs, Ned Dennehy è Charlie Strong, Finn Cole è Michael Gray, Ian Peck è Curly e Benjamin Zephaniah è Jeremiah Jesus. Nella quinta stagione si sono aggiunti due attori molto popolari, che rivedremo ancora in Peaky Blinders 6: Sam Claflin, nel ruolo di Oswald Mosley, e Anya Taylor-Joy, nei panni di Gina Gray.

LA SESTA STAGIONE SARÀ ANCHE L’ULTIMA, LO CONFERMA STEVEN KNIGHT

Nonostante le tante sorprese a cui si sono abituati i fan della serie tv inglese, la sesta stagione sarà davvero quella conclusiva. Lo hanno dichiarato prima l’ideatore Steven Knight, poi la produttrice Caryn Mandabach: “La sesta stagione segnerà la fine di una storia incredibile, che ha incantato il pubblico dal suo debutto nel 2013. Ma il mondo di Peaky Blinders sopravvivrà senz’altro.”

Queste parole avevano fatto intendere la continuazione del progetto in una nuova forma e in effetti sarà così: nel 2023 inizieranno le riprese di un lungometraggio che chiuderà le vicende, forse in maniera definitiva, della famiglia Shelby.