Madonna debutta negli Nft con Beeple

Madonna entra nel mondo degli Nft con un’opera realizzata insieme a Beeple “Mother of Creation“: si tratta di tre video digitali, aventi come protagonista l’avatar della cantante, nel mentre dà vita alla flora, la fauna e alla tecnologia.



Nei tre video è rappresentanta l’immagine frontale muda di un avatar della popstare che partroisce diversi organismi da un letto di ospedale, un veicolo arrugginito e in mezzo a una foresta. Tutte le opere sono state realizzate con uno scan in 3D del corpo di Madonna, poi rielavorato dalla canante e da Beeple

Beeple non è solito a fare collaborazioni – “Di solito non faccio collaborazioni e questa resterà probabilmente l’unica per molto, molto tempo”.



L’opera prodotta sarà messa all’asta per tre giorni sulla piattaforma-mercato online SuperRare e i proventi andranno in beneficenza, a tre organizzazioni no profit che sostengono donne e bambini tra le quali Voices of Children.