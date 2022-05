Film stasera in TV da non perdere martedì 17 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 17 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

State of play, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ben Affleck, Russell Crowe e Rachel McAdams in un thriller d’azione. Un giornalista indaga sulla morte di una donna, assistente personale di un deputato



FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

A Chiara, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un’adolescente coraggiosa prende decisioni importanti dopo che il padre fugge.

The Bodyguard – Guardia del corpo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kevin Costner e Withney Houston in un cult degli anni ’90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar da un maniaco.

Falling – Storia di un padre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Viggo Mortensen dirige e interpreta il suo primo film da regista. Un uomo si prende cura del suo papà, affetto da demenza.

Il Divo, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Paolo Sorrentino dirige Toni Servillo nel biopic su Giulio Andreotti.

Marnie, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Thriller psicologico di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.



FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Ghostbusters – Gli acchiappafantasmi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Storico film con Dan Aykroyd, Bill Murray e Harold Ramis. Alcuni amici scienziati scoprono di poter catturare in fantasmi e si mettono in società.

Mi rifaccio vivo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Neri Marcorè, Vanessa Incontrada ed Emilio Solfrizzi in una commedia surreale di Sergio Rubini.



FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

The Time Machine, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Guy Pearce nel film tratto da un classico di fantascienza. Uno scienziato inventa una macchina per viaggiare nel tempo e si trasporta nel futuro.

Voyagers, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Colin Farrell in uno sci-fi movie. In un futuro in cui il mondo è preda del riscaldamento globale, 30 ragazzi vengono coinvolti in una missione spaziale.



FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ghostbusters: Legacy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Terzo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, con Paul Rudd e Carrie Coon.



FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Robo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un dodicenne fa amicizia con un robot fuggito da un laboratorio bellico.



I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:20 su Rai 2

Sequel del noto film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per vendicare un’amica.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Le ragazze di Wall Street, ore 21:20 su Canale 5

Film con protagonista Jennifer Lopez, ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarellista deruba i ricchi di Manhattan.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Creed – Nato per combattere, ore 21:30 su TV8

Michael B. Jordan e Sylvester Stallone in uno spinoff della saga di Rocky. Il figlio di Creed vuole cimentarsi nella carriera pugilistica.

Men in Black, ore 21:25 su Nove

Will Smith e Tommy Lee Jones nel primo capitolo della storica saga. Gli agenti in nero sorvegliano sul rapporto tra alieni e umani.