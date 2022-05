Cristiana Capotondi, la nuova testimonial della linea eco sostenibile di Tesori di Provenza Bio: Mccann

Cristiana Capotondi,professionista poliedrica, attrice e conduttrice, dirigente sportiva e grande appassionata di calcio, è il nuovo volto di Tesori di Provenza Bio e protagonista della campagna di comunicazione dedicata alla gamma di prodotti bio skincare.



Amata dal grande pubblico italiano ed internazionale ed apprezzata per la sua bravura e simpatia, Cristiana Capotondi incarna la bellezza classica femminile senza tempo e i valori trasmessi dal brand Tesori di Provenza Bio.



La campagna, curata dall’agenzia creativa McCann, celebra la bellezza naturale e lo scorrere del tempo, riassunti dal concept di #BellezzaSenzaTempo, che mira a celebrare la pelle in ogni sua evoluzione, giorno dopo giorno, attraverso un racconto intimo e naturale. Il concept creativo rispecchia la filosofia di Tesori di Provenza per cui l’età e i segni del tempo non sono un tabù da nascondere, ma sono aspetti da valorizzare con prodotti, naturali ed eco sostenibili, per restituire luminosità e idratazione alla pelle celebrando la bellezza naturale di ogni donna. Con questa campagna, naturalezza e spontaneità diventano protagoniste sia attraverso un significativo messaggio sia grazie a prodotti certificati bio.



La nuova linea cosmetica di prodotti biologici combina il potere antiossidante dell’olio d’oliva bio e i profumi naturali della Provenza, terra da cui provengono fiori e piante dalle riconosciute proprietà benefiche, che suggeriscono un nuovo modo per prendersi cura di sé.



Cristina Capotondi commenta: “Mi sono sempre impegnata in progetti a favore delle Donne, per diffondere il concetto di cultura inclusiva. Sono davvero entusiasta di essere stata scelta come portavoce di Tesori di Provenza Bio, un brand nuovo e che ha nella naturalità il suo valore fondante. Insieme siamo pronti ad abbracciare nuove sfide”.



McCann supporta Tesori di Provenza nello sviluppo creativo della campagna, on air da maggio, online su digital e social e presente nei punti vendita dislocati su territorio nazionale.