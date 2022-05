Chili allarga la sua offerta: debutto del canale VD News

A partire da giungo, sulla piattaforma guidata da Giorgio Tacchia, Chili, debutta VD News: canale dedicato ai documentari, long-form e serie on-demand.



La partnership si costruisce in uno scenario di grande fermento per il mercato Advertising Video On Demand e Subscription Video On Demand. Le previsioni di Digital Tv Research considerano che i ricavi globali per tale tipologia di contenuti supereranno i 66 miliardi di dollari nel 2026. In forte espansione nel mercato Italiano d Europa Occidentale.

La piattaforma Chili grazie ai nuovi contenuti si pone l’obiettivo di “raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato”, offrendo “intrattenimento senza abbonamento, gratis ma con pubblicità”.

Giorgio Tacchia dichiarà – “Chili è tra i primi player del mercato ad aprirsi a canali di terze parti”.