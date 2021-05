Rai 1, questa estate il pranzo lo serve Flavio Insinna

Dieci trasmissioni e quattordici conduttori “giovani e belli”. Si presenta così Rai 1 in formato estivo. Una programmazione ricca con alcune novità durante il giorno, ma che di sera proporrà repliche di fiction, come L’amica geniale e Doc e gli Europei di calcio.

I titoli storici UnoMattina e Estate in diretta restano, ma con nuovi conduttori. Al mattino arriva Serena Autieri con Dedicato, mentre nel primo pomeriggio tocca a Flavio Insinna con il ritorno, circa 20 anni dopo, dello storico Il pranzo è servito.

Il day time estivo

“L’anno di Rai 1 si è chiuso in attivo: ci mettiamo in marcia nella programmazione estiva anche con idee nuove”, ha detto il direttore della prima rete del servizio pubblico Stefano Coletta presentando i programmi del day time estivo, partendo dalla nuova edizione di Unomattina Estate. “Alle 7.10 inizia un segmento importante. Perciò ho scelto come volto che rappresenta la rete Gianmarco Sicuro. È molto amato dalle donne, ma non lo abbiamo scelto per questo, bensì per il rigore e la serietà che riesce a veicolare, senza orpelli spettacolaristici. Non si scherza con il giornalismo e le fake news. Accanto a lui Barbara Capponi, la grazie e la professionalità fatta persona”.

La new entry

Alle 10 una new entry per questa estate in tv l’attrice e cantante napoletana Serena Autieri che condurrà un nuovo programma dal titolo Dedicato a…, che andrà in onda fino a mezzogiorno. Il programma è rivolte alle famiglie “la cui comunicazione si è interrotta. Il programma consente di dedicare messaggi attraverso il servizio pubblico e Serena Autieri la persona giusta, un’artista sobria e poliedrica”, ha aggiunto Coletta.

La novità

Vera novità, il ritorno dopo 28 anni del programma Il pranzo è servito storica trasmissione di Corrado, a condurlo sarà Flavio Insinna. “Non abbiamo valutato altre opzioni ha spiegato Coletta – perché la proposta di riportarlo in tv nasce da lui dopo tanti anni, con la benedizione di Marina Donato (la vedova di Corrado ndr)“. Lo storico quiz portato al successo da Corrado sulle reti Mediaset, è andato in onda dal 1982 al 1993 ed è stato condotto anche da Claudio Lippi. Il pranzo è servito andrà in onda alle 14, subito dopo l’edizione pomeridiana del Tg 1, e durerà un’ora. “Tenteremo una versione 2021 con tematiche attuali, ambientali. Sempre con una semplicità di gioco e un circuito premiale alla portata di tutti”, ha sottolineato Coletta.

Informazione, giochi e intrattenimento

Gianluca Semprini e Roberta Capua condurrannola nuova edizione de L’Estate in diretta dalle 15.45 fino alle 18.40, programma di “informazione, intrattenimento. Vogliamo trasmettere ottimismo e raccontare l’Italia della ripresa”, ha specificato Semprini.

E poi, Marco Liorni, “una persona speciale che non fa mai rumore conduce Reazione a catena, un game show coloratissimo molto amato”.

Anna Falchi e Beppe Convertini, già conduttori, l’estate scorsa, del quotidiano C’è tempo per…, quest’anno, invece, condurranno un nuovo programma che andrà in onda nei weekend. “Il programma è diviso tra il sabato e la domenica – ha spiegato il direttore di Rai1 – Di sabato il tema portante sarà il mercato, per un appuntamento legato alla nostra identità di consumatori. La domenica prevarranno le tematiche domestiche, il cibo, il territorio”.

Coletta ha parlato anche di Fabio Gallo, di Linea Blu e di Angela Rafanelli e Marco Bianchi, per Linea Verde: “Linea Blu ha accompagnato la nostra esistenza. Andrà in onda alle 14″.

Infine, Radici, con Federico Quaranta e Linea Verde Tour con Giulia Capocchi. “Gli ascolti di Radici sono stati sorprendenti: Federico ha un’anima quasi da guru. Linea Verde Tour, poi, sarà un viaggio interessante attraverso tutto il nostro Paese. Spero che l’estate che proporremo sia vivace, di accompagnamento”, ha aggiunto Coletta.

Lo sport

Ci sarà anche lo sport, a partire dagli Europei di calcio: “Avremo da metà giugno a metà luglio tutte le partite, e in seconda serata su Rai Sport un commento dei match. Poi inizieranno le Olimpiadi su Rai 2. Inoltre in prima serata torneranno fiction di successo con Doc e le due stagioni de L’amica Geniale“.

L’arrivo di Alessandro Cattelan

Ma la domanda vera è rivolta all’autunno e, in particolare, al nuovo programma di Alessandro Cattellan. Coletta è stato abbottonatissimo: “Dirò tutto alla presentazione dei palinsesti”. Ma intanto qualcosa è trapelato: Da grande, questo il titolo del programma, racconterà il percorso di crescita verso l’età adulta. Pare però che saranno solo due serate perché il conduttore ha altri impegni, su Netflix a fine anno, con i ben 8 episodi di Una semplice domanda, docu-show targato Fremantle e di cui Cattelan è autore e protagonista. Anche Amadeus sarà impegnato nel prime time, con un varietà da lui stesso pensato e condotto, due grandi serate spettacolo attraverso la musica degli anni ottanta, settanta e sessanta.

Repubblica.it