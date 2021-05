Oggi Cine34 omaggerà Francesco Nuti

Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata, in occasione del suo 66esimo compleanno. Stasera, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta, raccontano l’amato attore, regista, sceneggiatore, produttore e cantante fiorentino.

In seconda serata, spicca Ti vogliamo bene, Francesco Nuti, docufilm inedito diretto da Enio Drovandi. Il regista racconta a un bambino la storia di Francesco, ripercorrendo i suoi film.

Nel docufilm sono presenti Annamaria Malipiero, ex compagna di Nuti e madre della loro figlia Ginevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni Nuti, fratello di Francesco.

La maratona – intitolata «N come Nuti» – prende il via con Tutta colpa del Paradiso e prosegue, alle 19.00, con Stregati. Alle 21.00 spazio a Il signor Quindicipalle, alle 23.00 a Ti vogliamo bene Francesco Nuti e, alle 23.45, a Caruso, zero in condotta.

«N COME NUTI»

Tutta colpa del Paradiso | ore 17.00

(1985). Scritto (con Vincenzo Cerami), diretto e interpretato da Francesco Nuti. La commedia campione d’incassi ha vinto due Ciak d’Oro: Migliore attore a Francesco Nuti e Migliore canzone originale a Giovanni Nuti. Nel cast, Ornella Muti, Laura Betti, Novello Novelli e Silvia Annichiarico.

Stregati | ore 19.00

(1986). Scritto (con Vincenzo Cerami), diretto e interpretato da Francesco Nuti. Nel cast, Ornella Muti e Novello Novelli.

Il signor Quindicipalle | ore 20.00

(1998). Scritto, diretto e interpretato da Francesco Nuti. Nel cast, Sabrina Ferilli, Antonio Petrocelli e Novello Novelli.

Ti vogliamo bene Francesco Nuti | ore 23.00

(2021). Docufilm diretto da Enio Drovandi. Attore, debutta al cinema nel 1981, con Miracoloni. Tra le partecipazioni, Tu mi turbi, Amici miei – Atto II°, Sapore di mare, Le due vite di Mattia Pascal, Speriamo che sia femmina, Animali metropolitani, L’estate sta finendo, I picari. In TV ha interpretato ruoli da protagonista ne I ragazzi della 3ª C, Classe di ferro e Un ciclone in famiglia. Esordio alla regia con Permette questo ballo?, seguito da Siamo tutti piri doc, L’amore pazzo a Pistoia, Orgogliosi di esser toscani, Pago quando ho caldo.

Caruso, zero in condotta | ore 23.45

(2001). Scritto, diretto e interpretato da Francesco Nuti. Nel cast, Carlo Monni, Ramona Badescu, Antonio Petrocelli e Platinette.