Veronica Peparini assente da Amici Speciali per Andreas Muller: “A volte bisogna farsi da parte”

Ai fan che le chiedono i motivi della mancata partecipazione al nuovo show di Maria De Filippi, la coreografa e insegnante di danza risponde facendo chiarezza. Il motivo è la presenza tra i concorrenti del fidanzato Andreas Muller. La Peparini ha spiegato di avere comunque un ruolo nel programma.

I fan di Amici si stanno chiedendo le motivazioni dietro l’assenza di Veronica Peparini dal cast di Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi partito venerdì 15 maggio e dedicato a volti illustri del talent. Veronica è parte del mondo di Amici dal 2013 e vi ha sempre ricoperto il ruolo di insegnante di danza.



Stavolta ha preferito non partecipare direttamente, per ragioni che il pubblico può facilmente immaginare: tra i concorrenti c’è il suo fidanzato Andreas Muller.

“Ciao a tutti. Visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte. Sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andreas partecipa in prima persona a questa nuova edizione”.

Veronica ha chiarito tutto dal suo profilo Instagram, per rispondere alle tante domande che ha ricevuto nelle ultime ore. La coreografa ha precisato che, nei suoi giudizi, avrebbe potuto “essere professionale come sempre”, ma ha comunque preferito fare un passo indietro ed evitare possibili conflitti di interesse. In realtà, sta comunque partecipando in modo attivo ad Amici Speciali nel “dietro le quinte”, supportando il lavoro del direttore artistico Giuliano Peparini: “Riesco però a seguire meglio le coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto dietro e faccio il mio amato lavoro con passione. La coreografa!”.

La relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller è nata quando lui è diventato ballerino professionista di Amici, dopo aver vinto l’edizione 2017 del talent. A lungo i due hanno tenuto la liason segreta, nonostante i rumors. Poi, l’ufficializzazione e lo “scandalo”: inutile dire che Andreas è stato accusato di essere “raccomandato”, senza contare la distanza anagrafica di 25 anni (lui ne ha quasi 24, lei 49). La coppia, però, non si lascia impressionare dalle critiche. “Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”, ha raccontato la Peparini a Oggi lo scorso febbraio, chiarendo che la differenza di età non è un problema: “Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.





