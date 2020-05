Da Cristina Marino incinta a Katy Perry: la primavera dei pancioni vip (e social)

Tante star, dopo aver annunciato la gravidanza su Instagram, continuano a condividere coi fan tutta la loro gioia di future mamme anche attraverso le immagini del pancione che cresce. Ecco le foto più belle

Sono tante le cicogne vip in arrivo. E molte star, dopo aver annunciato la gravidanza su Instagram, via Instagram continuano a documentarla con foto e post. Luca Argentero, classe 1978, e Cristina Marino, tredici anni più giovane, lo scorso dicembre hanno fatto sapere che saranno genitori di una femminuccia con uno scatto d’amore: «Io e te, diventiamo tre». Da allora, sui profili social dell’attore e della compagna, abbiamo visto tante foto del pancione che cresce. L’ultimo scatto, bellissimo, l’ha pubblicato orgoglioso il futuro papà.

Anche Alena Seredova, 42 anni, sta raccontando sui social tutta la gioia di una futura mamma. L’ex modella è in attesa del terzo figlio, che nascerà a giugno: «Sarà femmina». Dopo due maschi, Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni, avuti entrambi dall’ex Gigi Buffon, oggi in coppia con Ilaria D’Amico. Per Alena sarà il primo figlio con il compagno Alessandro Nasi, ed è un po’ come fosse la prima gravidanza. «Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura», ha spiegato in collegamento dalla sua casa di Torino con Vieni da me, «perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente».

Tra le future mamme vip e social ci sono anche Lea Michele, Katy Perry, Eva Riccobono, Camilla Luddington e Hilaria Baldwin. Manca all’appello solo quello di Gigi Hadid: la modella aspetta una femminuccia dal fidanzato Zayn Malik ma immagini che raccontano la gravidanza, ad oggi, non ci sono. Niente foto sui social nemmeno per Sophie Turner, che aspetta il primo figlio da Joe Jonas. L’attrice non ha ancora ufficializzato la notizia, ma a confermarla ci hanno pensato i paparazzi che l’hanno immortalata per le vie di Los Angeles mano nella mano col marito, indosso una maglia che svela il pancino.

Vanityfair