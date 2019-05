Rai Radio2, lunedì arriva Paola Turci

Lunedì, alle 21, Paola Turci sarà in diretta su Rai Radio2 dal palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per la seconda anteprima del suo “Viva da Morire Tour”, dopo il concerto di Milano dello scorso 13 maggio. Uno speciale appuntamento con ‘Radio2 Live’ scandito dalla voce di Carolina Di Domenico in diretta dalla Sala Santa Cecilia, in occasione della presentazione live di ‘Viva da Morire’, il nuovo album di inediti della Turci. Il live conterrà il brano presentato al Festival di Sanremo ‘L’ultimo Ostacolo’ e il nuovo singolo scritto dal rapper Pula+ che dà il titolo al nuovo lavoro. Non mancheranno in scaletta anche tutti i grandi successi che hanno accompagnato la carriera della cantante romana. Sul palco sarà accompagnata da Fabrizio Fratepietro alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso, Roberto Procaccini alle tastiere e Fernando Pantini alla chitarra. ‘Radio2 Live’ sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.