Pattinson in trattative per il prossimo Batman

Da sex symbol a pipistrello: il prossimo futuro di Robert Pattinson, secondo le indiscrezioni raccolte da Variety al Marchè di Cannes, è con le ali del nuovo Batman. L’attore lanciato dalla saga Twilight è in trattative per interpretare Batman nell’atteso film di supereroi di Matt Reeves, che uscirà nei cinema il 25 giugno 2021. L’accordo, anche se Warner Bros per ora non commenta, dovrebbe chiudersi a breve e la preproduzione del kolossal Warner Bros.-DC Comics è prevista per questa estate.

Pattinson, 33 anni, sarebbe il secondo più giovane attore ad interpretare il ruolo sul grande schermo dopo Christian Bale, 31 anni nel 2005 per Batman Begins. Del film non si sa molto a parte la regia affidata a Matt Reeves (Il pianeta delle api) con Ben Affleck anche sceneggiatore. Pattinson è a Cannes con il film di Robert Eggers The Lighthouse.

