Stasera andrà in onda, su Rai2, il film “Non stop”

E’ l’irlandese Liam Neeson l’interprete del thriller ad alta quota proposto da Rai 2 alle 21.20. Bill Marks è un agente federale veterano assegnato alla sorveglianza a bordo di aerei di linea. L’agente vede questa assegnazione più come un lavoro d’ufficio che si svolge in volo, piuttosto che un servizio per preservare vite. Ma quello che sta per affrontare non sarà il solito viaggio di routine: mentre è a bordo di un volo transatlantico da New York a Londra, Marks riceve una serie di misteriosi sms che gli intimano di trasferire 150 milioni di dollari in un conto segreto o un passeggero morirà ogni venti minuti. La pellicola è diretta da Jaume Collet-Serra e interpretato da Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Corey Stoll e Lupita Nyong’o.