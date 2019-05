Tiziano Ferro farà un concerto a Napoli: “Non mi hanno mai dato lo Stadio San Paolo ma questa volta… capisc’ a me”

Sempre più social, sempre più vicino ai suoi fan Tiziano Ferro, ha annunciato durante una diretta Instagram le prime date del tour negli stadi dell’estate 2020. La tournée toccherà i principali stadi d’Italia, isole comprese e, per la prima volta c’è anche Napoli: «Non mi hanno mai dato lo Stadio San Paolo ma questa volta… capisc’ a me». Con una diretta Instagram che ha mandato in delirio i fan Tiziano Ferro ha annunciato le prime date del Tour estivo negli stadi del 2020. La tournée toccherà i principali stadi d’Italia, isole comprese e, per la prima volta, lo stadio San Paolo di Napoli: «Non mi hanno mai dato lo Stadio San Paolo ma questa volta… capisc’ a me». Si parte il 30 maggio 2020 da Lignano Sabbiadoro con la data zero per terminare il 16 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nell’attesa venerdì 31 maggio esce Buona (Cattiva) Sorte, il primo singolo di Tiziano Ferro, che anticipa l’album Accetto Miracoli in uscita il 22 novembre 2019.

«Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita – commenta Tiziano – È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove».

In Buona (Cattiva) Sorte la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. La canzone rappresenta la perfetta unione tra la scrittura di Ferro e il beat del producer americano, è una hit soulful che non ha confini geografici né di genere.

Ida Di Grazia, ilmessaggero.it