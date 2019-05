Stasera torna, su Canale 5, “Ciao Darwin”: ci sarà anche Paola Perego

Stasera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Ciao Darwin 8”, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La sfida di questa settimana sarà Web vs Tv. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego. Ha riscosso molto successo la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Michelle Sander. La modella e ballerina di 20 anni, per metà brasiliana e per metà tedesca, vive in Italia da oltre 10 anni ed è un grande appassionata di viaggi. Grande attesa per la prossima puntata.