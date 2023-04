La svolta di Federica Carta: “Ho aperto un profilo OnlyFans”

La cantante ha annunciato il suo debutto sulla piattaforma per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza

Federica Carta da qualche giorno ha eliminato tutti i post dai suoi profili social, mandando in subbuglio i follower. Ci ha pensato la stessa cantante, ex concorrente di “Amici”, a dare spiegazione ai tanti che la seguono con un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Ho aperto un profilo su OnlyFans”, ha detto.

Federica Carta ha spiegato ai follower: “Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”. Ma specifica: “Non ci saranno contenuti espliciti”. Niente scatti hot quindi, a differenza di quanto avviene per i profili che nella maggior parte dei casi popolano OnlyFans. “Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”, ha concluso.

La scelta insolita

Quella di Federica Carta è una scelta inusuale nel campo musicale, quanto meno in Italia, dove la piattaforma è associata prevalentemente alla distribuzione di contenuti per adulti, nonostante il sito non sia stato creato appositamente per quel tipo di condivisione. I settori che fanno uso di OnlyFans vanno infatti dal fitness al coaching, dalla moda ai viaggi, dal beauty al gaming, fino ai tutorial di qualsiasi genere.