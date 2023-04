Ed Sheeran: i momenti difficili dalla perdita del migliore amico alla malattia della moglie

La perdita del suo migliore amico l’ha mandato in tilt, distruggendolo e facendolo ricadere in una depressione apparentemente senza ritorno. “Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sott’acqua, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria”, ha detto il cantautore.

Di Edwards, il suo amico, parla anche “Eyes closed”, il singolo che anticipa l’album, uscito poche settimane fa. Una ballata a lui dedicata e che Ed aveva scritto qualche anno fa, inizialmente come un brano di rottura. Poi il testo ha cambiato completamente significato dopo la perdita dolorosissima vissuta, e che lo ha portato a rivisitare e riscrivere il pezzo. “Questa canzone parla della perdita di qualcuno, della sensazione che ogni volta che esci ti aspetti di incontrarlo. Tutto ti ricorda i momenti passati insieme. A volte devi uscire dalla realtà per intorpidire il dolore della perdita, ma certe cose ti riportano indietro.

Il significato di “Eyes Closed” è ben rappresentato anche nel video ufficiale diretto da Mia Barnes, nel quale si vede Ed far serata in giro seguito da un mostro blu, che rappresenta la metafora del dolore. Ed non è in grado di scacciarlo, ovunque vada, ricordandogli il vuoto che è rimasto nella sua vita.

Annie Leibovitz

Il tumore della moglie Troppo il dolore patito in quel breve periodo. Poco prima, alla moglie incinta del secondo figlio, era infatti stato diagnosticato un tumore, trattabile solo dopo il parto. E intanto Sheeran stava facendo i conti anche con una causa di plagio in tribunale per “Shape of you”.

“Substract è il mio diario dello scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso. Come artista non mi sentivo di fare uscire un album che non fosse credibile, che non rappresentasse accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita. Questo album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta”.

Sheeran intona altri brani inediti tratti dall’album, da ‘The end of Youth’ a ‘Color Blind’ e ‘Sycamore’ che racconta del tumore della moglie: “E’ successo a febbraio mentre ero alle prove per i Brit Awards, è lì che ho saputo del tumore di mia moglie. Lei era incinta di sei mesi. In quel momento tutte le cose mi sono scorse davanti agli occhi”, dice e poi aggiunge: “Ora posso dire che mia figlia è nata e sta bene, che mia moglie fa dei controlli regolarmente ma è stato un periodo davvero duro e difficile”. E poi ci sono anche ‘No strings’ e ‘The Hills of Aberfeldy’, il brano che chiude “Substract” e che Sheeran canta senza chitarra, solo con la sua incredibile voce.