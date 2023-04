Chef Genovese, Tutti insieme in cucina tra ricette e risate

CHEF ANTHONY GENOVESE

“Il derby tra Italia e Francia? Anche ai fornelli, vince l’Italia, tutta la vita”. Parola di Chef Anthony Genovese, che Oltralpe è nato e si è formato, ma in una famiglia tutta italiana.

Oggi due stelle Michelin con il suo ristorante Il pagliaccio a Roma, è pronto al debutto come padrone di casa di Tutti insieme in cucina, nuovo cooking show di Real Time, dal 17 aprile dal lunedì al venerdì alle 19.20 (in streaming su discovery+).



Figlio dei giorni del lockdown, il programma – versione italiana del francese Tous en Cuisine – ospiterà ogni sera famiglie, coppie, amici o single in video collegamento dalla propria casa. Genovese, a distanza, spiegherà loro due ricette “molto facili” da preparare, tra chiacchiere e un quiz culinario. Le famiglie ruoteranno di sera in sera (sono previste 20 puntate), con l’incursione di alcune special guest come il conduttore Nicolò De Devitiis, l’attore Gianpaolo Gambi, il content creator Luca Gervasi, l’autore e presentatore tv Alessandro Di Sarno, la speaker radiofonica Rebecca Staffelli, la cantante Bianca Atzei, l’astrologo Antonio Capitani, l’autore e conduttore Marco Balestri con la figlia Benedetta, talent manager, e poi le domestic planner Titty & Flavia, l’opinionista e giornalista Francesco Oppini e il comico Omar Fantini. Ma la sfida è aperta anche al pubblico a casa: nel weekend sui profili social di Real Time verrà pubblicato il menù della settimana e il giorno prima della messa in onda saranno comunicati gli ingredienti necessari.



Ma Genovese, che ha girato il mondo e a lungo ha vissuto anche in Asia, cosa pensa del dibattito di queste settimane sulla carne sintetica e la farina di grillo? “Starei attento a non andare ‘oltre’ con certi esperimenti – risponde -. Io sono sempre per la dieta mediterranea, per la qualità del prodotto e la semplicità”.