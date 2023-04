“Amici 22”, Aaron in lacrime per le critiche di Cristiano Malgioglio

Il giudice non ha apprezzato la versione di “La cura” del cantante: “Troppo giovane per parlare d’amore”.

Ad “Amici 22”, nella quinta puntata del serale, momento di sconforto per Aaron, che scoppia a piangere per le critiche di Cristiano Malgioglio sulla sua versione di “La cura” di Franco Battiato.

“Sono molto felice che i coach facciano interpretare brani diversi. Questa canzone, però, è talmente straordinaria ed emotiva che necessita di una voce da grande interprete”, afferma il giudice del talent show, ritenendo il cantante ancora troppo acerbo.

Questo è un brano che ha bisogno di emozione e lui non me l’ha data, non mi ha trasmesso nulla“, continua Malgioglio, mentre Maria De Filippi, vedendolo in difficoltà, stringe la mano ad Aaron. “È troppo giovane per parlare d’amore”.