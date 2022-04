Z (Comme Z), il trailer dello zombie movie comico che darà il via al Festival di Cannes

Il 17 maggio si apre il Festival di Cannes, con il film fuori concorso Z (Comme Z) che sarà il primo a essere proiettato. La pellicola è diretta da Michel Hazanavicius

Tra circa un mese si aprirà la 75ª edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo, che si terrà da martedì 17 a sabato 28 maggio nella splendida località francese. Dopo tanti rumors legati ai film in concorso, è stata resa nota la lista ufficiale delle pellicole che si contenderanno la prestigiosa Palma d’Oro. Durante il Festival, però, non saranno proiettati solo i film in gara, ma anche altri fuori concorso. Tra essi, troviamo Z (Comme Z) di Michel Hazanivicius, remake di Zombie contro Zombie di Shinichiro Ueda.

Z (COMME Z), SVELATO IL TRAILER

Nelle scorse ore è stato svelato il trailer ufficiale della pellicola che aprirà il Festival di Cannes, ma sarà fuori concorso. Il lungometraggio, come si evince dal video di poco meno di un minuto e mezzo, è un horror-comico incentrato su un gruppo di persone che vuole girare un film sugli zombie. Il problema, però, è che i protagonisti saranno assediata da una vera e propria invasione di zombie reali, finendo così per uccidere sia quelli veri che quelli finti. Le scene possono sembrare abbastanza cruente, con persone che impugnano mazze, asce e altre armi per smembrare i corpi degli infetti. Tuttavia, i dialoghi proposti e come avviene il tutto è abbastanza esilarante, un po’ come abbiamo visto nella saga Scary Movie, dove venivano fatto le parodie dei più importanti film horror del tempo. Tra i protagonisti principali troviamo gli attori francesi Romain Duris e Berenice Bejo. Per Michel Hazanavicius, che tra l’altro è sposato proprio con Berenice Bejo, si tratta dell’ottavo film della sua carriera che uscirà al cinema (data prevista il prossimo giugno), a due anni di distanza da Il principe dimenticato.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DI CANNES: I FILM IN CONCORSO E QUELLI FUORI CONCORSO

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, andiamo a stilare l’elenco ufficiale dei 18 film che si contenderanno la Palma d’Oro:

Tori et Lokita dei fratelli Dardenne

Armageddon time di James Gray

The stars at noon di Claire Denis

Crimes of the future di David Cronenberg

Leila’s brothers di Saeed Roustaee

Haeojil Gyeolsim (Decision to leave) di Park Chan-Wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Holy spider di Alì Abbasi

Hi-Han (Eo) di Jerzy Skolimowski

Brother and Sister di Arnaud Desplechin

Nostalgia di Mario Martone

R.M.N. di Cristian Mungiu

Les Amandiers (Forever Young) di Valeria Bruni Tedeschi

Zhena Chaikovskogo (Tchaikovski’s wife) di Kiril Serebrennikov

Boy from heaven di Tarik Saleh

Close di Lukas Dhont

Triangle of sadness di Ruben Ostlund

Broker di Kore-Eda Hirozaku

Infine, ricordiamo anche le pellicole fuori concorso:

Z (Comme Z) di Michel Hazanavicius

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Mascarade di Nicolas Bedos

Three thousand years of longing di George Miller

Elvis di Baz Luhrmann

Novembre di Credic Jimenez

