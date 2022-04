“Temptation Island”, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano: invitati vip alle nozze

Ultimi preparativi per i due ragazzi di Nettuno, in provincia di Roma, che per la speciale occasione hanno scelto un castello

E’ un momento magico per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Il 28 maggio i due ex partecipanti di “Temptation Island” convoleranno a nozze per suggellare il loro amore, che ha superato anche la prova del programma di Canale 5. I matrimoni saranno ben due: il primo religioso in una chiesa di Nettuno, in provincia di Roma, in cui ci saranno solo sposi e testimoni, il secondo civile al castello Odescalchi di Bracciano a cui seguirà una grande festa… piena di vip.



A raccontare qualche dettaglio sono stati proprio i fidanzati. A Uomini e Donne Magazine, la coppia ha svelato i personaggi famosi invitati alle nozze. Da “Temptation Island” arriveranno Davide Varriale e Serena Spena, mentre dal “Grande Fratello Vip”, a cui Carlotta ha partecipato, arriveranno Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Due ex gieffine sono state, invece, scelte come damigelle: Sonia Lorenzini e Dayane Mello.



Per il viaggio di nozze la coppia aveva inizialmente scelto di volare ai Caraibi subito dopo il matrimonio, ma gli impegni lavorativi già presi hanno fatto cambiare i loro piani. Carlotta e Nello percorreranno la Est Coast americana per poi andare alla scoperta del Messico.