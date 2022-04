Sarah Michelle Gellar, Selma Blair e Ryan Phillippe di nuovo insieme: mini reunion di “Cruel Intentions”

I tre hanno festeggiato il compleanno della Gellar ad una mostra di quadri ispirati al film cult del 1999

Storica mini reunion per Sarah Michelle Gellar, Selma Blair e Ryan Phillippe. I tre ex ricchi studenti dell’Upper East Side del film cult si sono riuniti per una sessione fotografica, che ha sicuramente fatto felici tutti i fan della pellicola del 1999. “Arte e sorprese per il mio compleanno. Che giorno speciale”, ha scritto Sarah commentando gli scatti in cui, con i suoi ex co-protagonisti, si aggira in una galleria d’arte per la mostra dell’artista Sam McKinniss ispirata al teen film.

In una foto la Michelle Gellar, che ha festeggiato i suoi 45 anni insieme ai due ex colleghi ed amici, posa con la Blair, 49 anni, e Phillippe, 47, davanti a un dipinto che ritrae il bacio di Kathryn e Cecile (Gellar e Blair), mentre in un altro quadro si vede il lato b nudo di Sebastian (Phillippe).



La Gellar ha recitato in “Cruel Intentions”, basato sul romanzo del 1782 “Les Liaisons Dangereuses”, nel ruolo di Kathryn Merteuil, ricca adolescente dell’Upper East Side.



Per festeggiare il suo compleanno l’attrice ha anche postato un’altra serie di foto in cui appare più bella e in forma che mai mentre si diverte in piscina e si mostra prima in in abito giallo e floreale e poi super in bikini e in costume intero.